Краткий пересказ от ИИ

Беларусь продолжает открываться для многомиллионной аудитории китайских социальных сетей. 10 известных контент-мейкеров из Поднебесной отправились в большое путешествие по нашей стране. Полесье и сафари-парк, старинные усадьбы и знаменитые замки - каждый день маршрута отражается в десятках новых видео и тысячах фотографий. На Гродненщине гости уже успели погрузиться в атмосферу белорусской истории XVIII века в туристической деревне "Белые луга", увидеть Мирский замок и даже провести ночь в его стенах. 10 сентября маршрут ведет их дальше - в Гродненский район и областной центр.

Китайские блогеры знакомятся с Гродненщиной

Несколько дней на Гродненщине для Чжан Цзинсинь, модели и блогера из Китая, уже превратились в настоящее путешествие открытий. Мирский замок и ночь в его средневековых стенах, старинный быт, теперь Принеманье с необычного ракурса. Знакомство с Беларусью продолжает среди заповедных лесов и болот - в путешествии по узкоколейке республиканского ландшафтного заказника "Озеры".

Чжан Цзинсинь, китайский блогер:

"У нас очень разнообразная, насыщенная и интересная программа. Прошло всего несколько дней, но они кардинально отличаются друг от друга. Много активностей, эмоций, впечатлений. Если говорить о дрезине, для меня это первый такой опыт. Мне очень понравилось. Узкоколейка - это возможность побыть ближе к природе, наблюдать, как меняются пейзажи и ландшафты. Мне очень нравится Беларусь, я всем рекомендую сюда приехать и попутешествовать".

Маршрут "Заповедный путь" - один из самых необычных в системе экотуризма нашей страны. Узкоколейка проходит среди лесов, болот и озер особо охраняемой природной территории. В этом сезоне путешествие стало еще комфортнее (легендарную дрезину перевели на электротягу).

Эта дорога появилась здесь в 1966 году. Тогда узкоколейка была частью большой промышленной истории, по ней перевозили торф. Сегодня те же рельсы ведут в самое сердце заказника.

У каждого участника этого путешествия свой профессиональный взгляд. Одни ищут идеальный кадр, другие историю для исторических блогов. А Ван Цзяци рассказывает своей аудитории прежде всего о кухне. Поэтому в Беларуси он особенно внимательно изучает не только маршруты, но и вкусы.

Ван Цзяци, китайский блогер:

"Я, как фудблогер, всегда обращаю внимание на истории, связанные с кухней. В Мирском замке нам рассказали удивительный факт: когда выбирали кухмейстера, одним из главных требований было умение приготовить 40 видов различных колбас. Эти факты запоминаются и помогают нам открывать для себя Беларусь".

Следующая точка путешествия китайских блогеров - Гродно. Старый и новый замки, Коложская церковь, Фарный костел, исторический центр. Город сегодня входит в число наиболее популярных туристических направлений страны.

"Гродно очень чистый город, самый чистый из тех, которые я посещал. Он не только чистый, но и красивый, архитектура, история – все впечатляет. Мне нравится Гродно, я буду рекомендовать своим подписчикам приезжать сюда", - отметил китайский блогер Тинг.

Гродненская область и китайская провинция Ганьсу развивают побратимские отношения почти два десятилетия. Совсем недавно Гродненщина стала одним из организаторов первого Форума регионов Беларуси и Китая в Ланьчжоу. Экономика, образование, культура - сотрудничество двух стран развивается сразу по нескольким направлениям. Теперь все большую роль в этом диалоге получает туризм. И этот блог-тур - еще один способ сделать Беларусь и Китай ближе.