Китайские видеоблогеры знакомятся с красотой Беларуси в рамках ознакомительного тура

Китайские видеоблогеры с многомиллионной аудиторией знакомятся с традициями белорусского Полесья. Национальный парк "Припятский" стал первой точкой ознакомительного тура по Беларуси. Этот проект призван показать миру настоящую красоту и гостеприимство Беларуси.

"Отправляясь в это путешествие, я хотела прежде всего увидеть и показать своей аудитории красоту этой страны. Беларусь, которую я увидела, - это совсем не то, что я ожидала. И помимо того, что здесь очень красивая природа (что я буду максимально транслировать своей аудитории), отмечу, что здесь очень вкусная еда и гостеприимные люди", - поделилась блогер.

"Мы ожидаем познакомиться в рамках данного путешествия не только с природой и культурой Беларуси, но и с промышленным потенциалом вашей страны, так как во всем мире известна белорусская техника, особенно сельхозтехника", - отметила одна из видеоблогеров.

"Хотел отметить, что белорусский воздух и разнообразие природы впечатляют. Больше трети территории покрыто лесами. Я хотел бы рассказать, насколько красивая с точки зрения природы и человека эта страна и насколько людям, которые здесь живут, повезло. Я хотел бы поделиться этим ощущением счастья со своей китайской аудиторией", - рассказал турист из КНР.

Китайских блогеров ждет насыщенная недельная программа, которая в будущем может лечь в основу нового туристического продукта.