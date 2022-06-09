Китайским студентам в БГУ рассказали о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Это студенческая аудитория, и ребята после этой встречи, конечно же, расскажут своим друзьям, а, может быть, и привезут эту информацию в Китай. Расскажут о том, что такое Год исторической памяти и о чем мы говорим? А говорим мы сегодня о геноциде белорусского народа в годы ВОВ. Это страшная страница нашей истории. И мы обязаны сегодня донести правду до всего мира. И пусть это будет и через китайских студентов.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районнойорганизации РОО "Белая Русь"