3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Китайским студентам в БГУ рассказали о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
Продолжают работу диалоговые площадки на тему "Историческая память белорусского народа". Среди инициаторов - Генпрокуратура, объединение "Белая Русь", депутаты парламента. В аудиториях БГУ встреча и с китайскими студентами. По словам участников диалоговой площадки, интерес к истории Беларуси высок и на международном уровне.
Это студенческая аудитория, и ребята после этой встречи, конечно же, расскажут своим друзьям, а, может быть, и привезут эту информацию в Китай. Расскажут о том, что такое Год исторической памяти и о чем мы говорим? А говорим мы сегодня о геноциде белорусского народа в годы ВОВ. Это страшная страница нашей истории. И мы обязаны сегодня донести правду до всего мира. И пусть это будет и через китайских студентов.
В ближайшее время такие диалоговые площадки пройдут во всех районах столицы.
Президент
Все
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Президент Беларуси отправляется в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов