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Китайским студентам в БГУ рассказали о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Продолжают работу диалоговые площадки на тему "Историческая память белорусского народа". Среди инициаторов - Генпрокуратура, объединение "Белая Русь", депутаты парламента. В аудиториях БГУ встреча и с китайскими студентами. По словам участников диалоговой площадки, интерес к истории Беларуси высок и на международном уровне.


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Это студенческая аудитория, и ребята после этой встречи, конечно же, расскажут своим друзьям, а, может быть, и привезут эту информацию в Китай. Расскажут о том, что такое Год исторической памяти и о чем мы говорим? А говорим мы сегодня о геноциде белорусского народа в годы ВОВ. Это страшная страница нашей истории. И мы обязаны сегодня донести правду до всего мира. И пусть это будет и через китайских студентов.
Алексей Сегалович, председатель Ленинской районнойорганизации РОО "Белая Русь"

В ближайшее время такие диалоговые площадки пройдут во всех районах столицы.

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