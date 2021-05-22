Китайский марсоход приступил к исследованию Красной планеты

Аппарат "Чжужун" сегодня сошел с посадочной платформы на поверхность Марса. Ближайшая цель - северо-восточный регион (равнина Утопии). "Чжужун" попытается обнаружить там возможные следы древней жизни. Марсоход успешно совершил посадку на Красную планету 15 мая, став вторым аппаратом на Марсе после ровера из США. Ранее ему уже удалось отправить кадры с поверхности таинственной планеты.



