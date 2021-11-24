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Китайский язык и культуру изучают в Минском дворце детей и молодежи
Совместная инициатива Минского дворца детей и молодежи и Посольства Китайской Народной Республики. Изучать традиции, историю и язык восточной страны могут юные полиглоты в возрасте от 5 до 15 лет. Китайский клуб открылся в начале этого учебного года. Здесь постоянно занимаются около 20 человек.
Всего в Минском дворце детей и молодежи занимаются около семи тысяч юных талантов. Для них работают более 8 сотен кружков, клубов и секций, в том числе творческого, технического и спортивного направления.
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