Китайский язык и культуру изучают в Минском дворце детей и молодежи

Совместная инициатива Минского дворца детей и молодежи и Посольства Китайской Народной Республики. Изучать традиции, историю и язык восточной страны могут юные полиглоты в возрасте от 5 до 15 лет. Китайский клуб открылся в начале этого учебного года. Здесь постоянно занимаются около 20 человек.