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Китайский язык изучают в 18 учреждениях образования Минской области
В самом Китае (как и во многих странах мира) сегодня отмечают Новый год по восточному календарю. С сегодняшнего дня полноценно вступил в свои права Черный Водяной тигр - символ 2022 года.
Китайскую культуру и язык Поднебесной изучают в 18 учебных заведениях Минской области. На серьезный уровень уже с младших классов выходят и учащиеся гимназии № 10 Молодечно. Здесь преподает молодая семейная пара из Маньчжурии. Аспиранты БГУ первый год работают в центральном регионе и уже стали друзьями гимназистов.
Среди зарубежных языков статус основного у китайского языка теперь и в школе № 25 Борисова. Здесь, кстати, находится и областной центр белорусско-китайской дружбы.
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