Китайский язык изучают в 18 учреждениях образования Минской области

В самом Китае (как и во многих странах мира) сегодня отмечают Новый год по восточному календарю. С сегодняшнего дня полноценно вступил в свои права Черный Водяной тигр - символ 2022 года.

Китайскую культуру и язык Поднебесной изучают в 18 учебных заведениях Минской области. На серьезный уровень уже с младших классов выходят и учащиеся гимназии № 10 Молодечно. Здесь преподает молодая семейная пара из Маньчжурии. Аспиранты БГУ первый год работают в центральном регионе и уже стали друзьями гимназистов.