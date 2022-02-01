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Китайский язык изучают в 18 учреждениях образования Минской области

В самом Китае (как и во многих странах мира) сегодня отмечают Новый год по восточному календарю. С сегодняшнего дня полноценно вступил в свои права Черный Водяной тигр - символ 2022 года.

Китайскую культуру и язык Поднебесной изучают в 18 учебных заведениях Минской области. На серьезный уровень уже с младших классов выходят и учащиеся гимназии № 10 Молодечно. Здесь преподает молодая семейная пара из Маньчжурии. Аспиранты БГУ первый год работают в центральном регионе и уже стали друзьями гимназистов.

Среди зарубежных языков статус основного у китайского языка теперь и в школе № 25 Борисова. Здесь, кстати, находится и областной центр белорусско-китайской дружбы.

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