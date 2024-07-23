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Китайско-белорусский центр в области геологических наук будет создан в Минске
Новый совместный проект анонсировали Минск и Пекин. Речь идет о создании китайско-белорусского центра по сотрудничеству в области геологии. Согласование проекта находится на финальной стадии. Его практическую реализацию 23 июля обсуждали в Минске.
В нашей стране с рабочим визитом замминистра природных ресурсов Китая. Так, специалисты двух стран объединят компетенции для развития минерально-сырьевой базы, добычи полезных ископаемых, в том числе трудноизвлекаемых, их дальнейшей переработки и использования. В планах создать центр до конца 2024 года на базе Белорусского научно-производственного центра по геологии.
Это и обмен опытом, и развитие новых инновационных технологий, и применение новых научных подходов в том числе. Хотел бы отметить высочайший уровень двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Это, наверное, один из самых ярких примеров дружбы между двумя странами для всего мирового сообщества.
Китайско-белорусский центр также будет координировать взаимодействие в области геологии и со странами Шанхайской организации сотрудничества.
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