Китайско-белорусский центр в области геологических наук будет создан в Минске

Это и обмен опытом, и развитие новых инновационных технологий, и применение новых научных подходов в том числе. Хотел бы отметить высочайший уровень двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Это, наверное, один из самых ярких примеров дружбы между двумя странами для всего мирового сообщества.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси