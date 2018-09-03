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Китайское агентство присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг со стабильным прогнозом

По китайской национальной шкале наша страна получила оценку на уровне "АА+". Эксперты отметили обширную производственную базу, диверсификацию производства и высокий уровень жизни населения.

Сейчас наша страна готовится к выпуску государственных облигаций на внутреннем рынке КНР. Ранее Беларусь выпускала ценные бумаги в России и Европе. Присвоенный китайским агентством рейтинг послужит дополнительной независимой оценкой кредитоспособности нашей страны.

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