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Кива: Нацизм забирает жизни славянского генофонда. Мы должны позволить себя спасти

Кива: Нацизм забирает жизни славянского генофонда. Мы должны позволить себя спасти

Моя миссия заключается в том, чтобы найти возможность примирения и остановки этого противостояния, взаимной бойни, в проекте "Актуальное интервью" заявил народный депутат Верховной рады Украины 9-го созыва, лидер антифашистского движения "Патриоты за жизнь" Илья Кива.

По его словам, в этом противостоянии, взаимной бойне в выигрыше никого нет, кроме западных наблюдателей, партнеров или инициаторов этой бойни, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше славян исчезло. "Это и был их план, который реализовался через преступный марионеточный режим Зеленского. Он преступный. Я об этом говорю как украинец. Преступный режим Зеленского играет на руку Запада и выполняет его задачи. Да, я обратился к украинцам, что нам нужно внутреннее восстание, мы должны избавиться, мы должны позволить себя спасти", - призвал депутат.

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Нацизм является их идеологической моделью нанесения ущерба, уничтожения нас как цивилизации. Это и есть их идеология, это и есть их базовое восприятие в формировании общества. Разве они должны стыдиться своей сущности? Нет, они этим гордятся, что сегодня у них получилось еще раз возродить нацизм, который сегодня забирает жизни нашего славянского генофонда. Они враги, мы должны им противостоять.
Илья Кива

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