Кива: Нацизм забирает жизни славянского генофонда. Мы должны позволить себя спасти

Нацизм является их идеологической моделью нанесения ущерба, уничтожения нас как цивилизации. Это и есть их идеология, это и есть их базовое восприятие в формировании общества. Разве они должны стыдиться своей сущности? Нет, они этим гордятся, что сегодня у них получилось еще раз возродить нацизм, который сегодня забирает жизни нашего славянского генофонда. Они враги, мы должны им противостоять.

Илья Кива