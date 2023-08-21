3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кива: Нацизм забирает жизни славянского генофонда. Мы должны позволить себя спасти
Моя миссия заключается в том, чтобы найти возможность примирения и остановки этого противостояния, взаимной бойни, в проекте "Актуальное интервью" заявил народный депутат Верховной рады Украины 9-го созыва, лидер антифашистского движения "Патриоты за жизнь" Илья Кива.
По его словам, в этом противостоянии, взаимной бойне в выигрыше никого нет, кроме западных наблюдателей, партнеров или инициаторов этой бойни, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше славян исчезло. "Это и был их план, который реализовался через преступный марионеточный режим Зеленского. Он преступный. Я об этом говорю как украинец. Преступный режим Зеленского играет на руку Запада и выполняет его задачи. Да, я обратился к украинцам, что нам нужно внутреннее восстание, мы должны избавиться, мы должны позволить себя спасти", - призвал депутат.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Нацизм является их идеологической моделью нанесения ущерба, уничтожения нас как цивилизации. Это и есть их идеология, это и есть их базовое восприятие в формировании общества. Разве они должны стыдиться своей сущности? Нет, они этим гордятся, что сегодня у них получилось еще раз возродить нацизм, который сегодня забирает жизни нашего славянского генофонда. Они враги, мы должны им противостоять.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября