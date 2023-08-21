Кива: Очень важно не терять контроль над воспитательным процессом поколений

Мы должны своих детей научить, что такое хорошо, что такое плохо. Это основа любого воспитательного процесса. И на примерах предыдущих поколений мы им должны рассказывать и показывать, что стоит их сегодняшняя жизнь, ради чего тогда умирали их предки, что должны сделать они, сегодняшние молодые люди, чтобы никогда этого не повторилось. Не бойтесь тратить время на воспитание своих детей.

Илья Кива