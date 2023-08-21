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Кива: Очень важно не терять контроль над воспитательным процессом поколений
Появление фашизма коварное, оно начинает взращиваться с таких красивых идей, как национальная свядомасць, историческая правда, а в итоге все это выливается в какую-то кровавую кашу. Как это происходит, в "Актуальном интервью" объяснил народный депутат Верховной рады Украины 9-го созыва, лидер антифашистского движения "Патриоты за жизнь" Илья Кива.
По мнению парламентария, происходит это с потерей морали внутри общества. "Очень важно не терять контроль над воспитательным процессом поколений - то, что сделали вы. Вы, белорусы, являетесь примером того, как должно быть. К сожалению, мы, украинцы, сегодня пример для всех, как не должно быть никогда. Нельзя пускать на самотек образование, нельзя относиться невнимательно к историческим фактам, потому что каждый день нашей славянской истории пропитан болью, трагедией, смертями, которые должны служить для нас примером", - призвал депутат.
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Мы должны своих детей научить, что такое хорошо, что такое плохо. Это основа любого воспитательного процесса. И на примерах предыдущих поколений мы им должны рассказывать и показывать, что стоит их сегодняшняя жизнь, ради чего тогда умирали их предки, что должны сделать они, сегодняшние молодые люди, чтобы никогда этого не повторилось. Не бойтесь тратить время на воспитание своих детей.
Политик призвал не терять над воспитанием контроль, потому что ошибки и слабость используют те, кто внимательно следит за нашим славянским развитием, считает депутат. Потому что Запад всегда будет использовать возможность нападения, порабощения нас как культуры, как нации, как цивилизации, с которой они борются на протяжении столетий.
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