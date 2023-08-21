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Кива призвал остановить бойню, пойти на компромиссы и взаимные уступки ради детей

Кива призвал остановить бойню, пойти на компромиссы и взаимные уступки ради детей

"Александр Лукашенко правильно сказал, я готов повторять это тысячу раз - начните говорить с украинским народом, именно с украинским народом, ни с марионеткой, ни с неонацистами, а с украинским народом, который был, есть и является православной нашей семьей, славянской нашей семьей, вы всегда найдете отклик". Об этом в проекте "Актуальное интервью" заявил народный депутат Верховной рады Украины 9-го созыва, лидер антифашистского движения "Патриоты за жизнь" Илья Кива.

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Нужно сделать первый шаг, считает парламентарий. "Наверное, украинцы сегодня напуганы. Сегодня они умирают, потому что их подталкивают на эту бойню. Они захвачены, они порабощены. Украина колонизирована, это не самостоятельное государство. Там нет самостоятельных решений. Поэтому нет смысла сегодня учитывать позицию псевдоукраинской власти. Вы никогда там не найдете рационального зерна. Их действия направлены только на одно - на усугубление этой бойни, на провокации, которые даже делают в отношении Беларуси. Им нужна война. Им нужно противостояние, им нужна наша кровь и наша жизнь", - утверждает депутат Верховной рады.

Я здесь с этой миссией. Я хочу, чтобы мы нашли ту возможность, которая даст нам условия, чтобы прекратили погибать наши дети, остановить эту бойню. А это компромиссы, это разговоры, это взаимные уступки, на которые мы пойдем как взрослые не ради себя, а ради наших детей.
Илья Кива

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