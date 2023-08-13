На неделе стальную скульптуру "Родина - Мать" в центре Киева все-таки лишили герба СССР, на его месте установили украинский трезубец, кроме того, сам монумент решено переименовать в "Мать-Украину". Как далеко может зайти борьба не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией,в "Главном эфире" спросилиу народного депутата Верховной рады Украины IX созыва Ильи Кивы.

По словам парламентария, начинают переименовывать улицы, переименовывать города, бороться с языком, с писателями, с религией и памятниками, если нечего показать и не о чем говорить, нонужно создавать иллюзию своих побед и своего величия, чтобы отвлечь общество от существующей боли. "Родина - Мать" - это монумент, который для всего мира навсегда останется символом величия Советской Украины и советского народа, - уверен Илья Кива. - "Родина - Мать" для всего мира навсегда останется символом победы советского солдата над нацистской Германией. Какие бы гербы на ней не рисовали. Весь мир помнит об этом подвиге. И то, что сегодня происходит, это всего лишь подчеркивает огонь и предсмертные судороги этого режима".