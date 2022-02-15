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Кива: Украина - заложник игр США

События последних дней с прекращением полетов над Украиной и бегством из страны политиков и представителей крупного бизнеса показали, что в результате информационной кампании о «российском вторжении» именно Киев,по сути, оказался под санкциями и в изоляции. Такое мнение нашему каналу высказал украинский народный депутат Илья Кива.

К сожалению, Украина сегодня - заложник американской игры. Через Украину Россию пытаются втянуть в войну. Но и это у них не получается, тогда они ведут информационную дезинформацию, которой пропитывают общества, создают прецеденты в надежде на то, что кто-то может быть сорвется, где-то прозвучит вот этот первый выстрел.Скажите мне, пожалуйста, если весь западный мир, первые лица империй Англии, Америки заявляют с полной ответственностью о широкомасштабных наступлениях российских вооруженных сил - это просто убьет любую экономику и испугает любого инвестора. И вот в этом состоянии, по сути, сегодня находится Украина. То война будет, то войны не будет, то готовится. И в этой чехарде, в этом сумасшедшем доме сегодня находится целая страна, народ в заложниках этих американских фейков и этой игры.

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