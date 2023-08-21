Кива: В России нацизм пресек Путин, в Беларуси ему не дал подняться на ноги Лукашенко, а в Украине не оказалось такого лидера

В 1945 году победили только один из этапов того противостояния, которое продолжается и сейчас, считает парламентарий. "В 1945-м нам казалось, что мы на корню уничтожили любое проявление нацизма. Но в 1991-м, когда распался Советский Союз, а это была их победа над нами, они сумели создать все условия для того, чтобы нацизм в уже создавшихся благоприятных условиях возродился. И, к сожалению, попытки были возрождать его и в России, и в Беларуси, и в Украине, но в России нацизм пресек Путин, в Беларуси ему не дал подняться на ноги Лукашенко, а в Украине не оказалось такого лидера, который бы смог поставить точку, - уверен депутат. - И вот сегодня этот нацизм, возродившийся, окрепший, забирает жизни людей".

Политик отметил актуальность проходившего в Минске Антифашистского конгресса. "Именно здесь и сейчас мы должны выработать механизм, проанализировать предыдущие свои ошибки, чтобы не допустить повторения. Я больше чем уверен, мы справимся с поставленной задачей, мы уничтожим, мы победим! Но нам нужно гарантировать будущим поколениям, что подобная трагедия, которая сегодня происходит в Украине, не повторится. А сегодня в Украине льется славянская кровь на славянскую землю, погибают люди. Могли ли в 1945 году наши деды подумать о том, что в XXI веке в 20-х годах будут убиваться люди, казниться массово из антифашистского движения только за свою гражданскую позицию?! - восклицает депутат. - Это нонсенс! Но он происходит! Поэтому наша задача сегодня - действительно проработать, проанализировать и выстроить систему такую, чтобы никогда уже ни наши дети, ни наши внуки не столкнулись с этим горем и с этой коричневой чумой".