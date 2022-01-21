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Кива: В Украине наблюдается фатальная экономическая ситуация

Этот кризис может стать для Незалежной фатальным. Такое мнение высказал народный депутат Илья Кива. Он убежден, что Украина находится на пороге "голодной смерти" в прямом смысле этого слова (видео).

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