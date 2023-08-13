Кива: Задачи режима Зеленского - растянуть трагедию и утопить как можно больше людей в этом кровавом конфликте

По словампарламентария, на протяжении почти полугода украинские СМИ накачивали информационное пространство, создавая иллюзию глобального наступления, которое должно впоследствии привести к победе режима Зеленского. "Это вселяло надежду людям, которые в этот момент были поставлены в условия, когда им нужно отдавать было жизнь на фронте (их мобилизировали путем всегда насилия, выталкивая на линию сопротивления, и там они погибали), - говорит парламентарий. - Человек должен испытывать надежду, ради чего его смерть. Этими обещаниями ближайшей победы они держали в повиновении общество. Да, они сумели создать определенные ударный кулак, но за время подготовки этого ударного кулака Российская Федерация смогла выстроить эшелонированную оборону, которая сегодня эффективно, к сожалению, перемалывает украинских граждан. Как раз этот геноцид и нужен странам НАТО, потому что в данном случае погибает славянский генофонд. Да, в этом безумном противостоянии. Поэтому не ждите какого-то прорыва. Задачи режима Зеленского - растянуть трагедию и утопить как можно больше людей в этом кровавом конфликте".