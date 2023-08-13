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Кива: Задачи режима Зеленского - растянуть трагедию и утопить как можно больше людей в этом кровавом конфликте

Кива: Задачи режима Зеленского - растянуть трагедию и утопить как можно больше людей в этом кровавом конфликте

Задачи режима Зеленского - растянуть трагедию и утопить как можно больше людей в этом кровавом конфликте. Об этом вэксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Илья Кива.

По словампарламентария, на протяжении почти полугода украинские СМИ накачивали информационное пространство, создавая иллюзию глобального наступления, которое должно впоследствии привести к победе режима Зеленского. "Это вселяло надежду людям, которые в этот момент были поставлены в условия, когда им нужно отдавать было жизнь на фронте (их мобилизировали путем всегда насилия, выталкивая на линию сопротивления, и там они погибали), - говорит парламентарий. - Человек должен испытывать надежду, ради чего его смерть. Этими обещаниями ближайшей победы они держали в повиновении общество. Да, они сумели создать определенные ударный кулак, но за время подготовки этого ударного кулака Российская Федерация смогла выстроить эшелонированную оборону, которая сегодня эффективно, к сожалению, перемалывает украинских граждан. Как раз этот геноцид и нужен странам НАТО, потому что в данном случае погибает славянский генофонд. Да, в этом безумном противостоянии. Поэтому не ждите какого-то прорыва. Задачи режима Зеленского - растянуть трагедию и утопить как можно больше людей в этом кровавом конфликте".

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