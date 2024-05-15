Кийко: Обязанность у различных категорий предпринимателей одна - это честно и добросовестно вести свой бизнес

В Беларуси принят закон по вопросам предпринимательской деятельности. В программе "Экономическая среда" первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко ответил на вопрос, появятся ли новые обязанности у субъектов предпринимательства с принятием закона.

По его словам, нет необходимости регулировать дополнительные вопросы налогообложения с принятием этого закона, т. к. документ четко определяет структуру всех категорий предпринимателей, а также применяемые к ним требования при осуществлении предпринимательской деятельности.

К какой бы категории не относились предприниматели, сегодня для каждого установлен свой налоговый режим либо возможность выбрать налоговый режим, обозначил Дмитрий Кийко. "Так называемые самозанятые сейчас будут называться "физическое лицо, занимающееся профессиональной деятельностью". Это ремесленники, граждане, которые имеют агроусадьбу, либо классический индивидуальный предприниматель", - пояснил первый замминистра.

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По его словам, обязанность у различных категорий предпринимателей одна - это честно и добросовестно вести свой бизнес. Сам принятый закон не носит фискальный характер и не предусматривает какие-то дополнительные налоговые обременения. "Мы этим параллельно занимаемся в налоговом законодательстве, и за последние три года необходимые шаги были сделаны", - сказал Дмитрий Кийко.

Он также отметил, что расширяются меры финансовой поддержки: со вступлением закона в силу на них может рассчитывать не только малое предпринимательство, но и так называемые средние предприятия.