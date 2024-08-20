Каранкевич: Реализация импортозамещающих проектов остается ключевой задачей для нашей промышленности

Реализация импортозамещающих проектов остается ключевой задачей для нашей промышленности, об этом заявил вице-премьер Виктор Каранкевич. Он напомнил, что с Россией согласовано 27 программ на 168 млрд российских рублей, в том числе за счет привлечения государственного российского кредита в 105 миллиардов. И по 25 проектам, которые находятся в стадии реализации, уже освоено более 30 миллиардов рублей. В частности, речь идет о модернизации действующих предприятий, таких как "Гомсельмаш", Минский подшипниковый завод, БЕЛАЗ, "Амкодор", "Гродно-Азот", Мозырский нефтеперерабатывающий завод и "Нафтан".