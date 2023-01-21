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Класс военно-патриотической направленности открыли в СШ №110 г. Минска
21 января в средней школе №110 г. Минска прошла торжественная церемония открытия военно-патриотического класса пограничной направленности под девизом "Мужество! Отечество! Долг!", пишет БелТА.
Воспитанников 5 "В" класса пришли поздравить начальник Института пограничной службы Республики Беларусь генерал-майор Сергей Жилинский, заместитель начальника Института пограничной службы полковник Андрей Крупский, начальник отделения информации и пропаганды отдела идеологической работы подполковник Сергей Лагун, военный комиссар военного комиссариата Октябрьского района г. Минска полковник Евгений Брацков.
"Сегодня в органах пограничной службы и в 110-й школе большой праздник - наши ряды пополняют юные пограничники. Мы уверены в том, что юноши и девушки, которые приняли для себя такое важное решение, будут гордиться принадлежностью к пограничной службе. Ведь пограничники во все времена с честью и достоинством выполняли свой воинский долг: как в июне 1941-го, так и сегодня выполняют задачи по охране государственных границ своей страны", - обратился к юным пограничникам Сергей Жилинский.
Уверенность в том, что мужество и понятие долга заложены в юных пограничниках, надевших сегодня новую форму, выразил Евгений Брацков. Он убежден, что дальше по жизни ребята будут идти с высоко поднятой головой, гордо нести звание защитника Отечества.
Значимость открытия военно-патриотического класса для района, города и страны в целом подчеркнула заведующая сектором дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию администрации Октябрьского района г. Минска Виктория Мискевич. "Это событие направлено на совершенствование патриотического воспитания молодежи. Спасибо, что проводите такую важную работу", - заключила Виктория Мискевич.
Фото:ГПК
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