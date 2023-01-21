Класс военно-патриотической направленности открыли в СШ №110 г. Минска

"Сегодня в органах пограничной службы и в 110-й школе большой праздник - наши ряды пополняют юные пограничники. Мы уверены в том, что юноши и девушки, которые приняли для себя такое важное решение, будут гордиться принадлежностью к пограничной службе. Ведь пограничники во все времена с честью и достоинством выполняли свой воинский долг: как в июне 1941-го, так и сегодня выполняют задачи по охране государственных границ своей страны", - обратился к юным пограничникам Сергей Жилинский.