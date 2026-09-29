"Классическая замануха": Дмитрий Швайба о том, как Европа пришла к топливному кризису

Французы на заправках компании Total платят 2,46 евро за 1 л топлива, а в некоторых регионах - почти 3 евро. Такие видео заполнили TikTok и Instagram. Почему Европа сталкивается с ростом стоимости бензина и дизеля на 25-30 %, в эфире "Первого информационного" рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

"Топливные кризисы для Европы - это не новинка. Достаточно уязвимая ситуация в части поставок топлива в Европу, при том что почти нет ресурсов для внутреннего воспроизводства этого важного для экономики и для населения продукта. Но при этом Европа достаточно легкомысленно относится к своей субъектности в части обеспечения собственного рынка. Именно поэтому этот кризис начался не сегодня и не в прошлом году, он начался примерно 10 лет назад", - отметил спикер.

По словам Дмитрия Швайбы, все началось с разговоров о необходимости уходить от топливной зависимости от России.

"Это была классическая замануха, когда через Еврокомиссию начали проталкивать идею перехода на спотовые рынки, т. е. немножко спекулятивные, и всей Европе рассказывали, что эта "спотовость" обеспечит снижение цен. Хотя все прекрасно понимали, что цена будет больше, а те самые фиксированные цены от России - это зло, зависимость, и таким образом нужно перейти на какую-то более свободную форму торговли. Это был первый момент начала энергетического кризиса в Европе", - сказал медиаэксперт.

Он подчеркнул, что за этим скрывался "отжим огромного премиального европейского энергетического рынка, который на сегодняшний день состоялся".

"В этой новой ситуации европейские лидеры пытаются объяснить Европе, что к этому нужно относиться нормально", - резюмировал Дмитрий Швайба.

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