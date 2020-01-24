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Классический брючный костюм - базовая вещь в гардеробе
Хочется быть стильной каждый день, не затрачивая особых усилий и безумных денежных средств. Это вполне возможно. Самый эффективный модный лайфхак - базовые вещи в гардеробе. Такие, как классический брючный костюм темно-синего, серого или черного цвета.
Его задача - не пылиться в шкафу и не скучать в офисе. Он способен сослужить хорошую службу, став универсальной основой для разных образов.
Брючными костюмами феминистки и кинозвезды эпатировали приличную публику с начала ХХ века. Во время Второй мировой войны служивые дамы использовали такую одежду, выполняя свой долг наравне с героями сильного пола. Но в мирное время женские костюмы снова впали в немилость. В 50-х западную женщину вполне могли арестовать за то, что она прикидывается мужчиной.
Антиобраз
Это не плохо, не хорошо, и уж точно не модно. Так можно носить, если таков ваш бизнес. Если вы работаете в консервативной сфере, если таков офисный дресс-код, почему бы и нет? Но эти вещи можно использовать и более интересным образом.
Образ первый
Меняем блузку на футболку, ботинки на казаки, добавляем бейсболку и рюкзак. Вуаля! Получаем образ современный, динамичный, который уместен в креативной среде.
Образ второй
Классические костюмные брюки можно использовать в образе совсем другого толка. Добавляем толстовку с капюшоном, казаки, получается совершенно расслабленный фэшн-лук.
Вывод
Базовый брючный костюм с белой рубашкой выглядит чересчур предсказуемо. Гораздо интереснее - с принтованной футболкой, бейсболкой и рюкзаком. Или со спортивной толстовкой и ковбойскими сапогами.
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