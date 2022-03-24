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Классика и джаз - творческий отчет детской музыкальной школы искусств № 10 им. Е. Глебова
Произведения зарубежных и белорусских композиторов звучали на сцене Центрального дома офицеров во время юбилейного концерта детской музыкальной школы искусств № 10 им. Евгения Глебова. Самые первые уроки музыки этого учебного заведения 50 лет назад проходили именно здесь, в помещении Дома офицеров. Поэтому место для празднования юбилея было выбрано не случайно. В музыкальном празднике участвовали около 300 ребят разных возрастов, вместе с выпускниками школы и педагогами. Свое мастерство продемонстрировали оркестровые и вокальные коллективы.
Сегодня в Глебовской музыкальной школе около 90 педагогов и более 900 учащихся. Среди них 34 стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Открыты классы по колоколам и арфе. Настоящая гордость школы - это знаменитые ученики по всему миру.
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