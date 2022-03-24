Классика и джаз - творческий отчет детской музыкальной школы искусств № 10 им. Е. Глебова

Произведения зарубежных и белорусских композиторов звучали на сцене Центрального дома офицеров во время юбилейного концерта детской музыкальной школы искусств № 10 им. Евгения Глебова. Самые первые уроки музыки этого учебного заведения 50 лет назад проходили именно здесь, в помещении Дома офицеров. Поэтому место для празднования юбилея было выбрано не случайно. В музыкальном празднике участвовали около 300 ребят разных возрастов, вместе с выпускниками школы и педагогами. Свое мастерство продемонстрировали оркестровые и вокальные коллективы.