Классный руководитель Никиты Куконенко: Он не мог поступить иначе

Цветы и слова благодарности за подвиг. Накануне белорусы простились с погибшими летчиками 116-й гвардейской штурмовой авиабазы. Дань памяти авиаторам отдали сослуживцы, родные и близкие. Провести в последний путь героев пришли сотни людей. Трагедия никого не оставила равнодушным. Поступок Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко навсегда останется в сердце каждого белоруса.



Нина Медникова, классный руководитель Никиты Куконенко:

Никита не мог поступить иначе, потому что он был таким человеком. Я уверена, что командир его экипажа, наверное, приказывал ему прыгнуть, но он этого не сделал. Он остался с ним до конца. И выполнил свой долг офицера, патриота, мужчины. Мы всегда его будем помнить.

Подвиг погибших летчиков будет увековечен в Барановичах, об этом заявили в мэрии. Здесь также помнят и о подвиге первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который служил на 61-й авиабазе. В его честь обустроили сквер. Горожане не забывают подвиг местных летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые погибли в августе 2009-го во время авиашоу в Польше. Пилоты награждены орденами "За личное мужество".