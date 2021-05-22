3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Классный руководитель Никиты Куконенко: Он не мог поступить иначе
Цветы и слова благодарности за подвиг. Накануне белорусы простились с погибшими летчиками 116-й гвардейской штурмовой авиабазы. Дань памяти авиаторам отдали сослуживцы, родные и близкие. Провести в последний путь героев пришли сотни людей. Трагедия никого не оставила равнодушным. Поступок Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко навсегда останется в сердце каждого белоруса.
Нина Медникова, классный руководитель Никиты Куконенко:
Никита не мог поступить иначе, потому что он был таким человеком. Я уверена, что командир его экипажа, наверное, приказывал ему прыгнуть, но он этого не сделал. Он остался с ним до конца. И выполнил свой долг офицера, патриота, мужчины. Мы всегда его будем помнить.
Подвиг погибших летчиков будет увековечен в Барановичах, об этом заявили в мэрии. Здесь также помнят и о подвиге первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который служил на 61-й авиабазе. В его честь обустроили сквер. Горожане не забывают подвиг местных летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые погибли в августе 2009-го во время авиашоу в Польше. Пилоты награждены орденами "За личное мужество".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП