Клещевой боррелиоз: неужели опасная инфекция - дело рук человека?

Если просто продлить этот ряд, в Украине лаборатории были найдены, секретные тюрьмы ЦРУ существуют. Пытки практикуются, но почему не продолжить этот ряд и не сказать, что болезнь Лайма была взращена в лаборатории Пентагона. Заразить клеща - перейдет на людей. Пусть даже это и нелетальное биологическое оружие, но тем не менее оно может вывести из строя нацию. Самая главная опасность в том, что никто не может контролировать. 5 лет назад конгресс постановил проверить расследование, деньги потрачены, но никакой информации не получено.

Стив Самарин, политолог (США)