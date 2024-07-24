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Клещевой боррелиоз: неужели опасная инфекция - дело рук человека?
Опасная инфекция - дело рук человека? В США связали появление болезни Лайма с работой биолабораторий Пентагона. Мог ли клещевой боррелиоз действительно сбежать из пробирки? Детали в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Лихорадка, озноб и ломота в теле. Реже сухой кашель и скованность мускулатуры шеи. Опасные последствия - неврологические нарушения. Главный признак – появление красного пятна кольцевой структуры с четкими контурами. Все это симптомы так называемой болезни Лайма. Виноваты клещи? Или мучительная инфекция - не что иное как рукотворный вирус?
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.
Болезненный вопрос: мог ли клещевой боррелиоз действительно сбежать из западной пробирки?
Обратимся к истокам. 1975 год. Маленький американский город, штат Коннектикут. Вспышка неизвестной патологии. Здесь же нулевой пациент. Симптомы в виде поражений суставов изначально выявляли у лесорубов маленького городка Лайм. Отсюда и возникло название болезни, которая ежегодно поражает около 476 тыс. человек только в Штатах (согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США).
"Болезнь Лайма - это ядерное оружие для бедных". С таким предположением в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выступила врач и автор книги по медицинской науке. Крис Ньюби и сама переболела этой заразой.
В ходе моего исследования я выяснила, что болезнь Лайма не была такой серьезной проблемой до середины 70-х. Есть 3 по-настоящему опасных клещевых заболевания, которые проявились в окрестностях города Лайм, что находится прямо напротив острова Плам, который был штаб-квартирой программы по биологическому оружию США. В конце 60-х годов - на пике программы по биологическому оружию в США - появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием "бабезия".
Враг под кожей. Переносчиками болезни выступают клещи. А какие секреты хранит остров Плам со своим Центром заболеваний животных?
По одной из версий, именно здесь проводились секретные разработки бактериологического оружия. На его территории находилась "лаборатория 257", где изучали болезни, которые могут поразить скот в любой точке планеты.
Что там происходит сейчас? Неизвестно. Публицист Майкл Кэрролл даже выпустил одноименную книгу, в которой утверждает, что работа сего предприятия была как-то связана со вспышкой лихорадки Западного Нила в 1999 году, клещевого бореллиоза в 1975 году и голландской утиной чумы в 1967-м. Утечки смертельных вирусов из лабораторий США - явление, к сожалению, не редкое. А разбросаны фабрики по производству "заразных" агентов по всему миру.
Если просто продлить этот ряд, в Украине лаборатории были найдены, секретные тюрьмы ЦРУ существуют. Пытки практикуются, но почему не продолжить этот ряд и не сказать, что болезнь Лайма была взращена в лаборатории Пентагона. Заразить клеща - перейдет на людей. Пусть даже это и нелетальное биологическое оружие, но тем не менее оно может вывести из строя нацию. Самая главная опасность в том, что никто не может контролировать. 5 лет назад конгресс постановил проверить расследование, деньги потрачены, но никакой информации не получено.
Болезнь Лайма могла и не быть выведена намеренно. Но сама бактерия в исходном виде опасна не так, как то, во что ее превращают ученые во время своих экспериментов. Убийственные метаморфозы и постоянный риск распространения новых патогенов. Заигравшись в создателей, невозможно избежать побочек.
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