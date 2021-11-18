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Клецки по-клецки: какие еще блюда в списке кулинарного этнонаследия белорусского городка
Гастрономические отличия регионов изучают ученые Национальной академии наук, составляют своеобразную кулинарную карту нашей страны. Каждый район имеет свои характерные рецепты.
Так, Клецк, например, известен своими клецками. По одной из версий, даже и само название городка происходит от этого блюда. О кулинарных топонимах и секретах клецких клецек - наш корреспондент Наталья Бордиловская (видео).
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