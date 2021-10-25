Клецкие народные промыслы: секреты глиняной игрушки

На всех ярмарках и фестивалях - от "Славянского базара в Витебске", форума песни в Молодечно до Купалья в Александрии и областных "Дожинок" - народные промыслы Клецкого района представляет мастер лепки по глине Светлана Клубович. Ремесленник-любитель, но овладела секретами создания старинной игрушки, которая в белорусской культуре издавна являлась не только предметом детских развлечений и сувениром, но и оберегом, амулетом "на счастье". Промыслом мастер занимается несколько десятков лет, на ее счету сотни фигурок. Самые уникальные из них - клецкие свистульки, способ изготовления которых умелица не раскрывает.