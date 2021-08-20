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Клецкий район празднует "Дожинки"
Награды лидерам уборочной. Сегодня праздник урожая прошел в Клецком районе.
Отметить успехи собрались все местные хозяйства, а столицей праздника стал агрогородок Яновичи. Местные аграрии традиционно демонстрируют высокие темпы и результаты в намолотах. В нынешнем году это более 81 тысячи тонн, поэтому южные районы отмечают "Дожинки" одними из первых.
Центральным местом праздника стала композиция из десяти больших валунов - по количеству хозяйств в Клецком районе. Каждая сельхозорганизация привезла в Яновичи свой символический экземпляр. На них отобразили показатели урожайности на нынешней жатве.
По традиции праздник украсила выставка снопов, а также песни и танцы художественных коллективов и местные подворья. Всего каравай Минской области уже весит более 1 млн 530 тысяч тонн. Обработать остается около 9 % хлебных полей преимущественно на севере региона.
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