Впервые за 140-летнюю историю метеонаблюдений климатическая зима в Беларуси так и не наступила. Средняя температура была примерно на 5 градусов выше нормы. Такая теплая погода вызвала и необычные природные явления: февральские грозы, радугу, а также сильный штормовой ветер. Аномальных температур на весну синоптики пока не прогнозируют. Март в столице и области начнется с мокрого снега и дождя.



