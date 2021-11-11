Климатическое чудо в Ботаническом саду - на клумбах цветут летние маргаритки, хризантемы, петунии и даже одуванчики

Летнее соло под осенний аккомпанемент. Климатическое чудо замечено на территории столичного Ботанического сада. На календаре золотой ноябрь, а на клумбах цветут летние маргаритки, хризантемы, петунии и даже одуванчики. Изысканными бутонами опять пестрят розы и кусты рододендронов. Нетипичное для осени явление вызвали виражи погоды. За последний месяц зафиксировано много дней, когда температура воздуха была выше климатической нормы.



По мнению биологов, растениям не повредят стабильные ночные заморозки и суровая погода, которую обещают метеопрогнозы. Напомним, к концу недели будет от 0 до 8 тепла без осадков. При этом порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.