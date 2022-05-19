Климатическую политику Союзного государства обсуждают в Санкт-Петербурге

В последнее время проблемы изменения климата вызывают беспокойство как на международном, так и на национальном уровнях. Эти проблемы актуальны и для Союзного государства. Россия и Беларусь занимают конструктивную позицию в том, что касается реализации международных соглашений по мерам адаптации к климату. Вместе с тем мы видим, что сегодня климатическая политика стала мощным оружием как в экономическом, так и в геополитическом противостоянии. Это имеет прямое отношение к интересам национальной безопасности Союзного государства

Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси