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Климатическую политику Союзного государства обсуждают в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в эти дни проходит семинар по вопросам строительства Союзного государства. Нынешняя повестка заседания - это регулирование мер по адаптации к изменению климата.
Климатическая политика стала мощным оружием как в экономическом, так и в геополитическом противостоянии. Таким мнением поделился Николай Васильков - депутат нижней палаты парламента.
Сегодня стоит задача в первую очередь выработать план действий и совместные подходы по тем отраслям экономики, которые в большей степени зависят от изменений в природе. Это здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура и топливно-энергетическая отрасль.
В последнее время проблемы изменения климата вызывают беспокойство как на международном, так и на национальном уровнях. Эти проблемы актуальны и для Союзного государства. Россия и Беларусь занимают конструктивную позицию в том, что касается реализации международных соглашений по мерам адаптации к климату. Вместе с тем мы видим, что сегодня климатическая политика стала мощным оружием как в экономическом, так и в геополитическом противостоянии. Это имеет прямое отношение к интересам национальной безопасности Союзного государства
Итогом семинара станет утверждение проекта рекомендаций. Это своего рода план действий в рамках Союзного государства по адаптации к нынешней экологической ситуации на планете.
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