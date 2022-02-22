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Климов: Украина пошла на поводу у Запада и теперь катится в пропасть
Если бы Беларусь и Россия шли вниз, распадались, раскалывались, на нас бы на Западе внимания не обращали. Так было в 90-е. А когда видят, что мы не просто стали на ноги, но еще и лидирующие позиции начали занимать по многим вопросам. Вот тут у Запада случился ужас и паника.
Отчего на нас идет такое внешнеполитическое и экономическое давление? И тем, кто будет мешать строить нам светлое завтра, мы можем громко ответить. Таким мнением с нашим телеканалом поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов.
Андрей Климов, зампредседателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России:
Беларусь и Россия выбрали свой путь, интеграционный. Украина решила пойти своим путем - побежали за Западом. В итоге что имеем? Страна в руинах, население разбегается, дипломаты убегают, те, кто заварил кашу, они убегают. Вот это очень хороших два примера. Два наших государства, несмотря на все усилия самых сильных держав мира, западного мира, подчеркиваю, несмотря на это, мы движемся вперед.
Мало того, смотрите какие у нас союзники. У нас в союзниках КНР. У нас замечательные отношения. Что сделали в Киеве? Умудрились поссориться с Пекином. Что в итоге? Вот совокупный ВВП, трех государств, давайте по географии, Минск, Москва и Пекин, он в несколько раз превышает ВВП всего ЕС.
Когда говорят санкции, мне просто смешно становится. И вот эти люди, которые что-то там подтявкивают и делают вид, что они нам могут помешать, ничего они нам не могут помешать. А бедная Украина, которую надо пожалеть, пошла на поводу у этого обоза, который катится в пропасть. Трудно помогать утопающему, если он от тебя пытается отплыть. Но христианский долг и славянская солидарность заставляют это все-таки это делать. Поэтому мы продолжаем работу в этом формате.
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