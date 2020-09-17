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Клинические испытания российской вакцины против COVID-19 в Беларуси начнутся через месяц

Клинические испытания российской вакцины против коронавируса в Беларуси начнутся примерно через месяц. Об этом информирует Минздрав. В ходе испытания будет оцениваться эффективность вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в соответствии с протоколом, а также вопросы защиты прав и безопасности участников испытания.

100 белорусов примут участие в исследовании вакцины против коронавируса

Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины, проводимого на территории России.

В Беларуси в нем задействуют 100 человек. Желающие могут сделать это в семи столичных и одном витебском исследовательских центрах. Предварительно нужно оставить заявку на сайтах организаций здравоохранения.

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