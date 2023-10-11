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Клинцевич: Единое евразийское пространство от Лиссабона до Владивостока - страшный сон для Запада

Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал Андрей Клинцевич - глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Речь шла о попытках Польши при помощи США стать центральным игроком в Европейском союзе, ее портящихся отношениях с Украиной и предстоящей избирательной кампании в парламент. Как государство, она все чаще ссорится не только со своими соседями, но и союзниками по ЕС.

Проект АТН "Тренды" - сегодня после "Панорамы"

Почему Украина больше не в тренде? Зачем Илон Маск троллит Зеленского? Куда российские олигархи бегут из Лондона и Израиля? Как польские элиты маскируют партию войны под партию мира? Смотрите программу "Тренды" сегодня после "Панорамы".

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