Клинцевич: Единое евразийское пространство от Лиссабона до Владивостока - страшный сон для Запада

Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал Андрей Клинцевич - глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Речь шла о попытках Польши при помощи США стать центральным игроком в Европейском союзе, ее портящихся отношениях с Украиной и предстоящей избирательной кампании в парламент. Как государство, она все чаще ссорится не только со своими соседями, но и союзниками по ЕС.