Клинцевич: Страны хотят, чтобы у людей было будущее, но это не про Польшу

Страны хотят, чтобы у людей было будущее, но это не про Польшу. Своим мнением в эфире программы "Тренды" поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Масштабный "Марш гнева", который прошел в Польше, в котором большинство участников были бюджетники, - это, по словам эксперта, результат милитаризации государства и антинациональной позиции властей. "Когда страна преследует свои национальные позиции, они действуют в интересах граждан, как это делает Венгрия, как это сейчас начинают делать другие государства, та же Австрия. Страны хотят, чтобы у людей было будущее, чтобы они жили хорошо, дети получали образование, чтобы следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Но это не про Польшу, - считает он. - Следующее поколение украинских мигрантов, возможно, там будет жить лучше. Для поляков это проблема, потому что мигрантам работать не надо, можно приезжать и получать дотации, а полякам нужно будет работать".

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