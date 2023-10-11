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Клинцевич: Страны хотят, чтобы у людей было будущее, но это не про Польшу
Страны хотят, чтобы у людей было будущее, но это не про Польшу. Своим мнением в эфире программы "Тренды" поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Масштабный "Марш гнева", который прошел в Польше, в котором большинство участников были бюджетники, - это, по словам эксперта, результат милитаризации государства и антинациональной позиции властей. "Когда страна преследует свои национальные позиции, они действуют в интересах граждан, как это делает Венгрия, как это сейчас начинают делать другие государства, та же Австрия. Страны хотят, чтобы у людей было будущее, чтобы они жили хорошо, дети получали образование, чтобы следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Но это не про Польшу, - считает он. - Следующее поколение украинских мигрантов, возможно, там будет жить лучше. Для поляков это проблема, потому что мигрантам работать не надо, можно приезжать и получать дотации, а полякам нужно будет работать".
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Польский агросектор очень сильно потерял, говорит Андрей Клинцевич. "Я напомню, что поляки за счет России, за счет транзита очень серьезно зарабатывали, они отправляли туда свои яблоки и так далее. Сейчас в Евросоюзе это продать невозможно, но Польша не единственная, Финляндия точно так же потеряла много, - добавил он. - Просто представьте себе, Финляндия решила нам закрыть воздушное пространство, а после этого Россия закрыла свое воздушное пространство, и в Финляндии компании банкротятся мгновенно. Также происходит в другом секторе - сфере услуг. Никто из европейцев не собирается на север ездить на озера, только россияне так делают. Польша выполняла определенные транзитные функции. Много грузов шло через них, логистика развивалась, туризм тоже был достаточно развит. Сейчас это все сворачивается. Не едут немцы отдыхать в Польшу, как и словаки.
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