Украина cейчас действует в фарватере президентской гонки США. Такое мнение в программе "Тренды" высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, комментируя вторжение ВСУ в Курскую область. Зеленский пытается помочь демократам создать нужную картинку и выиграть предстоящую электоральную кампанию. В остальном военный маневр, предпринятый ВСУ, мало похож на тот, который реально может изменить расстановку сил на поле боя.

Как выражают народную "любовь" к иноагентам Галкину и Смольянинову за границей? Почему россиян лишили монетизации в YouTube, а Байден ищет работу в интернете? И как в Британии с треском провалилась политика мультикультурализма? Об этом и не только смотрите сегодня в программе "Тренды".

