Клип Егора Крида привлек внимание Генпрокуратуры Беларуси

Генеральная прокуратура Беларуси предложила Следственному комитету проверить скандальный клип Егора Крида на предмет наличия признаков разжигания социальной вражды, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа и других преступлений.

Скандал вокруг клипа на песню "Милый ублюдок" разгорелся в соцсетях после премьеры. В видео артист предстал в лонгсливе с изображением главного героя фильма "Иди и смотри". Певца обвинили в неуважении к памяти жертв оккупации в Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

В Генпрокуратуре отметили, что в клипе Крид появился в одежде со стилизованным портретом главного героя картины. Дизайнеры взяли за основу афишу фильма, добавив персонажу татуировку, пирсинг и надпись "Маркировка дистанции". В связи с этим Генпрокуратура и предложила Следственному комитету изучить эти обстоятельства на наличие признаков указанных преступлений.

Ранее российский исполнитель уже извинился перед теми, чьи чувства были задеты использованием в клипе образа главного героя "Иди и смотри". Крид признался, что ничего не знал об этой киноленте и никогда ее не смотрел. Московский концепт-стор КМ20 также снял скандальный лонгслив с продажи.

Фото: Генеральная прокуратура Беларуси