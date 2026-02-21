Клишевич: Белорусский язык отражает сложный и временами героический путь народа

"Если хочешь есть калачи, то не сиди на печи", - говорили белорусы, или: "Тот, кто хорошо работает, тот хорошо празднует". И эта идеология, которая создавалась веками, сегодня тоже актуальна для нашего государства, считает парламентарий.

Язык, религия, история - это те вещи, на которых недруги будут стараться создать почву для того, чтобы рассорить людей в рамках одной страны или между странами, отметил депутат. И поэтому политика, которую Беларусь избрала в 1994 году - уважительное отношение к разным языкам и религиям, которые есть в нашей стране, - позволяет уверенно смотреть в будущее. По словам Сергея Клишевича, у белорусов не будет предпосылок к тому, чтобы разделить народ на языковом вопросе. Подробнее в видео.