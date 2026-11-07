День Октябрьской революции - это не просто символические подарки гражданам страны, а осязаемый результат общего труда и последовательного развития государства. Беларусь бережно сохраняет связь с прошлым, уверенно опираясь на него при строительстве будущего.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Политика Президента Беларуси основывается на преемственности, что позволяет нашей стране развиваться поступательно и эволюционно. Сегодня мы видим, как в государстве реализуются традиции созидания, основы которых были заложены еще в советское время. В Беларуси ко Дню Октябрьской революции открываются новые объекты. Это настоящие трудовые подарки, которые граждане создают своими руками и которые затем начинают служить на благо всего общества. Такая традиция напрямую связывает нас с историей и политикой советского государства, где точно так же к государственным праздникам стремились создать что-то новое. Сегодня этими результатами гордится не только наша республика, но и другие страны постсоветского пространства. Пока некоторые стесняются называть вещи своими именами, мы открыто гордимся своей историей - и в этом наша сила".