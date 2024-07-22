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Клишевич: Чтобы поучаствовать во внесении изменений в Кодекс об образовании, можно обратиться к депутатам
Корректировки в Кодекс об образовании рассмотрят в сентябре 2024 года. Но уже сейчас на обсуждение вынесен законопроект, связанный с нововведениями. Член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич рассказал, какие новшества стоит ожидать, и как обычный беларус может поучаствовать во внесении изменений.
Встал вопрос о том, что индивидуальные предприниматели не могут обеспечить ни материально-технических, ни санитарно-эпидемиологических норм. Проектом Кодекса такого рода учреждения образования ликвидируют. Создавать их возможности больше не будет. В первую очередь, здесь речь идет о безопасности наших детей, о качестве образования, в том числе и дошкольного.
Чтобы поучаствовать во внесении изменений в Кодекс об образовании, можно обратиться к депутатам, так как они достаточно мобильные, открытые, у каждого есть свои социальные сети, куда можно написать, позвонить или прийти на личный прием. "Координатором вопросов, связанных с корректировкой этого закона, является комиссия по образованию, культуре и науке, которая, она с удовольствием рассмотрит любые предложения и замечания, которые наши граждане внесут в Палату представителей", - отметил Сергей Клишевич.
Эта форма взаимодействия белорусских депутатов с обществом отработана и в рамках подготовки изменений в Конституцию, в рамках других важных законопроектов. Любой законопроект, который имеет широкое влияние на общественные интересы, проходит в Беларуси общественную экспертизу.
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