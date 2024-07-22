Клишевич: Чтобы поучаствовать во внесении изменений в Кодекс об образовании, можно обратиться к депутатам

Встал вопрос о том, что индивидуальные предприниматели не могут обеспечить ни материально-технических, ни санитарно-эпидемиологических норм. Проектом Кодекса такого рода учреждения образования ликвидируют. Создавать их возможности больше не будет. В первую очередь, здесь речь идет о безопасности наших детей, о качестве образования, в том числе и дошкольного.

Сергей Клишевич, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси