Клишевич: Наша задача - сохранить свой суверенитет, независимость

Вокруг России необходимо создать Соединенным Штатам пояс нестабильности, государств, где конфликты, нищета, криминал, и тогда этот пояс будет сдерживать развитие российского государства. Мы, по мнению этих западных стратегов, экспертов, одна из составляющих этого пояса. Узбекистан, Казахстан - такие же составляющие. Поэтому все государства по периметру России будут подвергнуты испытанию на прочность с целью дестабилизации ситуации. Как американцы и любят, в этих государствах необходим конфликт - гражданский, международный - это уже не имеет значения. Главное, чтобы там шла война, чтобы Россия занималась вопросами у своих границ, а не помогала и не была донором справедливости и порядка на всем остальном континенте, как, к примеру, она это делала в Сирии, Венесуэле и других государствах.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

