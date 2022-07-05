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Клишевич: Наша задача - сохранить свой суверенитет, независимость
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Цитаты и заявления нашего Президента очень часто прогнозируют будущие события. Очередную речь Александра Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики ко Дню Независимости широко обсуждают в СМИ и обществе. О том, что настроить весь мир против России и Беларуси, у США не получится, еще раз было обозначено. С этим утверждением согласен и депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Сегодня наша главная задача - сохранить свой суверенитет, независимость, укрепиться и двигаться вперед, как Беларусь это делала все 30 лет.
Вокруг России необходимо создать Соединенным Штатам пояс нестабильности, государств, где конфликты, нищета, криминал, и тогда этот пояс будет сдерживать развитие российского государства. Мы, по мнению этих западных стратегов, экспертов, одна из составляющих этого пояса. Узбекистан, Казахстан - такие же составляющие. Поэтому все государства по периметру России будут подвергнуты испытанию на прочность с целью дестабилизации ситуации. Как американцы и любят, в этих государствах необходим конфликт - гражданский, международный - это уже не имеет значения. Главное, чтобы там шла война, чтобы Россия занималась вопросами у своих границ, а не помогала и не была донором справедливости и порядка на всем остальном континенте, как, к примеру, она это делала в Сирии, Венесуэле и других государствах.