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Клишевич: Важно, чтобы тот, кто стоит за терактом в Подмосковье, был наказан в соответствии с законом
В России день траура по погибшим в "Крокус Сити Холле". В это сложное время белорусы вместе с братским народом. На зданиях нашего МИД, посольства России в Минске, генконсульствах в Бресте, Гродно и других российских загранучреждениях, приспущен государственный флаг.
25 и 26 марта в посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований. Запись в ней смогут оставить наши официальные лица, представители общественных организаций и объединений. И все белорусы могут высказать слова скорби, направить соболезнования почтой на адрес посольства либо в электронном варианте.
Сейчас к посольству в Минске продолжают идти люди. Организации, госорганы, правительство, крупнейшие медиа страны, парламентарии - безучастных сегодня нет. Тяжелые минуты объединяют.
Конечно, мы сегодня солидарны с нашим братским русским народом. Такие тяжелые минуты нас, естественно, объединяют, но горечь утраты, конечно, невозможно восполнить, найти какие-то слова, которые бы утешили тех, кто потерял своих родных и близких, потому что жизнь - это самое дорогое, что у нас есть. Мы знаем, исполнители уже задержаны. Но для нас сегодня важно, чтобы те, кто за этим стоит, также были наказаны в соответствии с законом. Мы прекрасно понимаем, что если те, кто стоит за этим терактом, уйдут от ответственности, это будет продолжаться. Это недопустимо.
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