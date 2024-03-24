Клишевич: Важно, чтобы тот, кто стоит за терактом в Подмосковье, был наказан в соответствии с законом

Конечно, мы сегодня солидарны с нашим братским русским народом. Такие тяжелые минуты нас, естественно, объединяют, но горечь утраты, конечно, невозможно восполнить, найти какие-то слова, которые бы утешили тех, кто потерял своих родных и близких, потому что жизнь - это самое дорогое, что у нас есть. Мы знаем, исполнители уже задержаны. Но для нас сегодня важно, чтобы те, кто за этим стоит, также были наказаны в соответствии с законом. Мы прекрасно понимаем, что если те, кто стоит за этим терактом, уйдут от ответственности, это будет продолжаться. Это недопустимо.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси