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Клопенко: ЕС нужны серьезные реформы
Санкционный бумеранг, который сейчас на себе испытывает Европа, и отсутствие единой политики, особенно в вопросах энергетической безопасности, говорят о расколе и необходимости серьезных реформ в структуре Европейского союза как объединения.
В этом убежден российский политолог Егор Клопенко. По словам эксперта, ЕС уже давно не представляет монолитный блок. И все больше стран союза будут действовать в соответствии со своими потребностями и интересами, не оглядываясь на требования официального Брюсселя.
Сама по себе структура Евросоюза и смысл его существования сейчас под большим вопросом. Я думаю, что в каком-то виде он все равно будет реформироваться, что неминуемо приведет к реформам Евросоюза. Основное здесь будет направление - это экономически больше свободы и независимости для отдельных стран. Страны начнут жить своей жизнью, наконец-таки. Вот тогда они смогут по мере необходимости открыто покупать нефть там, где ее можно купить, газ там, где его можно купить, продовольствие там, где можно купить. Законов физики никто не отменял, и законы энергетической безопасности сложно отменить, если нету топлива, если нечем заполнить хранилища газовые, если нету другого поставщика (как Россия) и никогда не было, и придумать что-то альтернативное. Вот так вот сразу же там поставить солнечные батареи, ветер - невозможно, так не бывает. Я думаю, что странам при благом намерении перейти на более зеленую энергетику, стоит все-таки вначале что-то сделать и получить какие-то мощности, а потом уже убирать те мощности, которые, как они считают, менее экологичные. Хотя, как мы видим, здесь двойные (если не тройные) стандарты.
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