Клопенко: Основной жертвой всех этих кризисов окажется Евросоюз

Главной жертвой экономического кризиса станет Европа. Принимая решения под диктовку Соединенных Штатов, Евросоюз в первую очередь навредил своей же экономике. Таким мнением поделился российский экономист Егор Клопенко. По его словам, непростые времена впереди и у США. Страну ожидает инфляция - за последние годы валютная печатная машинка работала без перерыва. Параллельно с этим и сам имидж американского доллара рушится на мировой финансовой арене.



Егор Клопенко, экономист (Россия):

Сейчас уже очевидно, на мой взгляд, что предстоит. Это будет продовольственный кризис, энергетический кризис, финансовый, экономический, кредитный как следствие. То есть это на самом деле очень серьезные события. Они во многом были искусственно созданные, но сейчас уже запущены механизмы, и остановить это очень сложно. Как минимум нужно очень серьезную политическую волю проявить, а на это не способны ни Евросоюз, ни США. Так вот основной жертвой всех этих кризисов, конечно, окажется Евросоюз.



В США, конечно, будут менее резкие события происходить, но все равно уже сейчас люди замечают и резкое повышение цен в магазинах. Прогнозы делали все аналитики, практически все крупные финансисты США готовы были уже в декабре к кризису, они практически все сократили свои инвестиции в акции США.



США просто слишком сильно накачали свою экономику деньгами. Был создан огромный пузырь на фондовом рынке, который никак не подкреплялся экономическими реалиями.