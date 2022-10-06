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Клопенко: Политики Европейского союза доводят себя до полномасштабного кризиса
С введением восьмого пакета санкций против России, Европейский союз заочно ухудшил свое экономическое положение. Так считает российский политолог Егор Клопенко. По его словам, европейские страны сейчас мучаются от цен на энергоресурсы, а вместо помощи получают недальновидные решения в остальных сферах жизнедеятельности.
Мне кажется, что эти санкции из разряда забора на границе Финляндии с Россией. Они неприятны, но в первую очередь уже эмоционально. Все самое крупное и большое, что могли ввести против нас, было введено ранее. Сейчас это какие-то космические вещи. Можно ввести 9-й, 10-й, 11-й пакеты санкций. Но там не будет ничего принципиально нового для нас или того, что может уже нанести еще больший вред нашей экономике, чем то, что уже было сделано. Это будет всегда обоюдно. То есть Евросоюз, вводя санкции, погружает свою экономику в еще большую рецессию, стагнацию, подводит себя все ближе к полномасштабному кризису, в том числе и политическому. Поэтому я жду, что в ближайшее время ЕС все-таки одумается, поняв, что находится на краю пропасти. И все-таки начнут думать о своем собственном суверенитете и об интересах граждан. Я думаю, что это должно произойти где-то в ноябре. В ноябре, если ЕС не поменяет кардинально политику против России, то, скорее всего, будем разговаривать уже с другими представителями власти в большинстве стран Евросоюза. И там, наверное, сможем договориться.
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