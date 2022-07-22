Клоунский спектакль с глубоким смыслом покажут в Минске 28 июля

Творческая группа "Без носков" и Белгосцирк представят клоунский спектакль "Внимание", сообщаетагентство "Минск-Новости".

По словам режиссеров спектакля, главным героем будет ребенок, который окружен родительскими скандалами. Только игрушки помогают мальчику укрыться от криков и ругани и оставаться с самим собой в своих мечтах и фантазиях. Создатели отмечают, что спектакль носит семейный характер. И дети, и взрослые увидят в нем что-то свое, и, возможно, узнают в героях себя.

Главными героями постановки стали артисты российского клоунского трио "Без носков" Артем Бабинов, Константин Копейкин и Максим Карпов - обладатели наград на престижных цирковых фестивалях России и Европы.

"Главный плюс и изюминка спектакля в том, что каждый зритель будет участником. Не будет четвертой стены. Дети и взрослые не просто понаблюдают за нами, а еще и поучаствуют в спектакле, в сюжете. Многое даже будет зависеть от них", - приоткрывают завесу тайны артисты.

Ребята подчеркивают: хотелось не просто развлечь зрителей, но и заставить их задуматься, переосмыслить свои поступки. Артисты постараются донести мысль о том, чтобы родители уделяли время своим детям и не совершали определенных ошибок.

Клоунская группа в свою очередь обещает продемонстрировать все свои способности и умения: будут танцы, акробатика, жонглирование и другие трюки. Однако спектакль будет проходить не на цирковом манеже, а на театральной сцене.

Премьера спектакля пройдет 28 июля вДК профсоюзов.