Клуб по интересам, или Чем еще можно заняться в Парке Челюскинцев кроме катания на аттракционах

Лето - отличная пора для встреч с друзьями и близкими. Пока погода позволяет активно проводить время на свежем воздухе, жители Минска на полную используют эту возможность. Мы заглянули в один из столичных парков и узнали, чем там занимаются местные жители и что за "клуб по интересам" существует в Парке им. Челюскинцев уже более 20 лет.

Парк им. Челюскинцев известен своими аттракционами и большой зоной активного отдыха для семей с детьми. Однако помимо каруселей, горок и кафе мы заметили беседку, гдепроводят время мужчины старшего возраста. Кто они и чем занимаются в парке? Об этом нам рассказалиего постоянные посетители.







Сергей - ученик трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, а также мастер спорта и бывший член сборной Беларуси по вольной борьбе. Он живет в Минске уже более 60 лет, сейчас на пенсии. В Парк им. Челюскинцев приходит для того, чтобы просто отдохнуть и пообщаться. По его словам, пенсионеры встречаются в этой "игровой" беседке на протяжении двадцати лет, а то и больше. Основная цель - культурно провести время, пообщаться и поиграть.



Местным игрокам Парк им. Челюскинцев нравится тем, что в пешей доступности находятся столовая, ботанический сад и различные активности. Пенсионеры отмечают спокойную и приятную атмосферу в парке: так как территория большая и просторная, здесь нет суеты и лишнего шума. По выходным работает танцевальная площадка, где можно также хорошо расслабиться и потанцевать.

В основном в "игровой" беседке Парка им. Челюскинцев собираются мужчины среднего и пожилого возраста. Кто-то приходит сюда после работы, а кто-то давно на пенсии и проводит здесь практически все свое свободное время. Сергей отмечает, что многие из постояльцев - местные. Сам он тоже живет в полутора километрах от парка. По его словам, играют здесь с утра до ночи. Шашки, шахматы, домино, карты, лото - здесь приветствуют абсолютно все. Кстати, играют пенсионеры не на деньги, а просто, для души, из личного интереса.



Постоянный посетитель парка Кирилл говорит, что никаких ограничений по полу и возрасту нет. Поиграть, отдохнуть и пообщаться в беседке может абсолютно любой желающий: женщины и мужчины, взрослые и дети. Постояльцы, не договариваясь, сами приносят свои игры. Все, что требуется от новичков - это хорошее настроение. Именно за этим Кирилл приходит сюда после работы и в свои выходные.

Если вы также хотите отвлечься от городской суеты и хорошо провести время за партией в домино или в шахматы в окружении единомышленников, Парк им. Челюскинцев станет подходящим местом для этого. Обычная настольная игра протяженностью 15 минут не только поднимет настроение, но и зарядит бодростью и азартом на оставшийся день.





