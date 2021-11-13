"Клуб редакторов": эксперты о ситуации на белорусской границе

Гуманитарный кризис на границе Беларуси и Польши - по-прежнему главная тема европейских СМИ. Почему те, кто еще шесть лет назад с объятиями встречал беженцев из полыхающих Ирака и Сирии, сегодня резко сменили риторику и получили инструкцию называть их мигрантами. Разницу между "правильными" и "неправильными" людьми, бегущими от войны, обсуждали накануне в "Клубе редакторов".