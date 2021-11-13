ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Клуб редакторов": эксперты о ситуации на белорусской границе

Гуманитарный кризис на границе Беларуси и Польши - по-прежнему главная тема европейских СМИ. Почему те, кто еще шесть лет назад с объятиями встречал беженцев из полыхающих Ирака и Сирии, сегодня резко сменили риторику и получили инструкцию называть их мигрантами. Разницу между "правильными" и "неправильными" людьми, бегущими от войны, обсуждали накануне в "Клубе редакторов".

Открытая дискуссия на самые острые темы. Включение с места событий и эмоции очевидцев. Полный выпуск "Клуба редакторов" смотрите на ютуб-канале Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все