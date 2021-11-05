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"Клуб редакторов" о новой редакции Конституции Беларуси

Сближение наших стран - тема номер один в мировой повестке. Было много страшилок, мол, мы, белорусы, сдаем свой суверенитет, но, как видим, и этим утром проснулись в независимом государстве. Наши эксперты обсуждают, как теперь будет работать экономическая среда Союзного государства. Общие рынки и условия работы для большого общего дела. Интеграционный декрет стал еще одной подушкой безопасности на случай внешних шоков, санкций и прочих попыток давления на Беларусь.

Так же - какой будет новая редакция основного Закона нашей страны, - и что так расстраивает зарубежных журналистов, с которыми поступают по закону? Все подробности - в "Клубе Редакторов", сразу после "Панорамы".

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