"Клуб редакторов" о новой редакции Конституции Беларуси

Сближение наших стран - тема номер один в мировой повестке. Было много страшилок, мол, мы, белорусы, сдаем свой суверенитет, но, как видим, и этим утром проснулись в независимом государстве. Наши эксперты обсуждают, как теперь будет работать экономическая среда Союзного государства. Общие рынки и условия работы для большого общего дела. Интеграционный декрет стал еще одной подушкой безопасности на случай внешних шоков, санкций и прочих попыток давления на Беларусь.