ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Клуб редакторов" обсуждает "Большой разговор с Президентом"

Главное медийное событие глазами главных редакторов. На этот раз традиционную студию на Макаенка заменил тот самый зал, в котором буквально несколько часов назад Президент общался с прессой и экспертами. Отношения с Россией, информационная безопасность и геополитика - открытый разговор о важных темах смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в специальном выпуске "Клуба редакторов".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все