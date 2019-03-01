"Клуб редакторов" обсуждает "Большой разговор с Президентом"

Главное медийное событие глазами главных редакторов. На этот раз традиционную студию на Макаенка заменил тот самый зал, в котором буквально несколько часов назад Президент общался с прессой и экспертами. Отношения с Россией, информационная безопасность и геополитика - открытый разговор о важных темах смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в специальном выпуске "Клуба редакторов".