"Клуб редакторов" смотрите после "Панорамы"

Какие они - современные технологии протеста? Почему сейчас так важно понимать политические процессы, рассуждают ведущие медиаэксперты страны. Зачем делить общество на своих и чужих? Что на самом деле стоит за якобы безобидными символами? И почему сетевые оппоненты часто не готовы идти на равный диалог, а предпочитают язык угроз?



Особенности финишной прямой главной политической кампании. Тактика и стратегия - в "Клубе редакторов". Сразу после "Панорамы".



